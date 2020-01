AEROLINEE SICILIANE CHIEDE AREE PER MANUTENZIONI AL COMUNE DI COMISO

Rep: Dopo la costituzione della società dei piccoli azionisti, Aerolinee Siciliane, per il tramite della stessa cooperativa, ha formalizzato la richiesta di un area di diecimila metri quadri e fabbricati al comune di Comiso.

La lettera, indirizzata al sindaco Maria Rita Schembari, a firma del presidente Aldo Di Benedetto, è stata inviata via pec all’amministrazione comunale, questa mattina.

“Riponiamo molta fiducia nelle amministrazioni locali. La nostra compagnia nasce per creare nuove opportunità economiche e di sviluppo in Sicilia.”

Aerolinee Siciliane ha individuato in Comiso, unica compagnia in Europa, un centro di grande interesse aeronautico. “Tante volte è stata ventilata questa centralità, ora può concretizzarsi. Grazie all’impegno di AS, anche l’offerta di servizi disponibili nello scalo sarà ampliata.”

