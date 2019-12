PROVE TECNICHE PER VENDERE LA SAC? / LA SI.SAC. “ENTRA” IN AEROLINEE SICILIANE

Rep: Il comitato promotore di Aerolinee Siciliane e SI.SAC, plastic film and techonologies, società ragusana tra i leader nazionali nel settore delle tecnologie per le colture protette, hanno comunicato di essersi incontrati nella giornata di oggi. Nel corso della riunione, sono stati attentamente analizzati i dati e le linee guida del piano industriale di Aerolinee Siciliane. Il colosso della produzione di plastiche speciali per l’agricoltura ha comunicato di avere deciso di entrare a far parte della costituenda società aeronautica ad azionariato diffuso, con il massimo impegno consentito dallo statuto di Aerolinee Siciliane, pari al controvalore di centomila euro.

SI.SAC, è un’azienda fondata da un gruppo di imprenditori ragusani nel 1967, e opera nel settore delle colture protette. Negli ultimi anni, Si.Sac ha rinnovato il parco impianti dotandosi di una avanzata tecnologia multistrato e ha conseguito anche il certificato ISO 9001:2000.

La decisione di Si.Sac è uno degli interessanti risultati che il comitato promotore di Aerolinee Siciliane ha finora ottenuto, in attesa dei road show previsti nei prossimi due mesi in tutta la regione.

Il comitato promotore ha quindi affermato che “le attività di promozione della più rilevante iniziativa nel settore del trasporto aereo in Italia, con al centro la Sicilia, stanno riscuotendo un successo, tanto regionale quanto internazionale, che ci conforta.”

Prove tecniche per la vendita a un privato della SAC? Sarebbe un ulteriore step dopo il nuovo cda che ha penalizzato Siracusa e la volontà di vendere a privati aeroporti in crescita.

PROVE TECNICHE PER VENDERE LA SAC? / LA SI.SAC. “ENTRA” IN AEROLINEE SICILIANE

ultima modifica: da