FESTA DELLA FAMIGLIA AD ACI TREZZA: FESTEGGIATE 14 COPPIE DI SPOSI

FESTA DELLA FAMIGLIA AD ACI TREZZA: FESTEGGIATE 14 COPPIE DI SPOSI

Rep: Festa della famiglia ieri, domenica 29 dicembre, nella chiesa madre di San Giovanni Battista ad Aci Trezza. Nella giornata prevista dal calendario liturgico, 14 coppie di sposi hanno festeggiato i loro anniversari di matrimonio, celebrati nel corso del 2019, insieme alla comunità parrocchiale ed al parroco don Carmelo Torrisi. Durante la santa messa, animata dalle stesse famiglie e dal coro parrocchiale “Te Deum Laudamus”, le coppie di sposi hanno rinnovato il loro impegno con la preghiera, ricevendo una benedizione speciale ed una pergamena ricordo. A ricordare la lieta ricorrenza nuziale sono stati Vincenzo Musmeci e Carmen Conti (5 anni), Giovanni Valastro e Barbara Dori (20 anni), Salvo Valastro e Gabriella Valastro (20 anni), Carmelo Sciuto e Marcella Finocchiaro (25 anni), Santo Di Maria e Antonella Chiarenza (30 anni), Antonino D’Ambra e Graziella Patanè (30 anni), Giovanni Carmelo Taranto e Giovanna Blanco (30 anni), Salvatore Bonaccorso e Maria Catena Fichera (35 anni), Giovanni D’Ambra e Letizia Valastro (40 anni), Giuseppe Conti e Maria Rita Taranto (40 anni), Angelo Testa e Pina Fichera (45 anni), Giovanni Valastro e Nella Lo Faro (45 anni), Antonio Valastro e Agata Valastro (50 anni), Antonino Castorina e Lucia Lo Faro (50 anni). Infine, in serata, nel salone dell’Oratorio parrocchiale il “Gruppo famiglie” e il “Gruppo teatro”, della Parrocchia San Giovanni Battista, hanno dato vita ad uno spettacolo di sketch ironici e barzellette, intervallati da momenti di riflessione dettati dal lancio di messaggi sul valore della famiglia, particolarmente apprezzati dal folto pubblico presente.

FESTA DELLA FAMIGLIA AD ACI TREZZA: FESTEGGIATE 14 COPPIE DI SPOSI ultima modifica: 2019-12-30T19:22:24+02:00 da IfattiSiracusa
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