Rep: All’opera, dalle prima ore del mattino i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, la Polizia Municipale e i tecnici e gli operai del Comune di Canicattini Bagni, coordinati dal Responsabile della Protezione Civile e Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella, con il Vice Sindaco Domenico Mignosa e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Savarino, per assicurare la viabilità e mettere in sicurezza l’asse viario esterno alla città, la SP 14 “Maremonti”, le contrade e le principali arterie cittadine, dopo l’improvvisa nevicata di questa notte, che ha messo in ginocchio la praticabilità delle strade esterne ed interne alla città.

Con lo spazzaneve in dotazione, così come concordato dal Sindaco Marilena Miceli con la Prefettura, le squadre di pronto intervento hanno dato priorità alla sicurezza dell’asse viario che collega Siracusa alla zona montana, ripulendo dalla neve l’ampio tratto relativo agli ingressi a Canicattini Bagni.

Interventi con lo spazzaneve anche nelle contrade e nel centro abitato per garantire la sicurezza nella viabilità, in particolare nelle arterie con maggiore dislivello, e di sostegno e aiuto ai cittadini in difficoltà.

La situazione, assicurano il Sindaco e il Responsabile della Protezione Civile, è comunque continuamente monitorata e per il momento messa in sicurezza.

Questi i numeri per le emergenze a Canicattini Bagni: Protezione Civile e Polizia Municipale, 0931945131 – 0931945551, e il numero unico delle emergenze 112.

DA STAMATTINA C’E’ LO SPAZZANEVE SULLA MAREMONTI

ultima modifica: da