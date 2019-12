PROROGATA PER UN ALTRO ANNO LA MOSTRA DEDICATA AD ARCHIMEDE

Rep: Prorogata per tutto il prossimo anno la grande mostra dedicata a Archimede nella Galleria Civica Montevergini di Siracusa, ideata dal Museo Galileo di Firenze e curata da Giovanni Di Pasquale con la consulenza scientifica di Giuseppe Voza e Cettina Pipitone Voza.

Oltre 40.000 visitatori di cui più del 30% residenti, una straordinaria attenzione dei media testimoniata dalla presenza di quasi 200 giornalisti, un grande interesse delle scuole, hanno determinato la scelta del Comune di Siracusa che l’ha promossa e di Civita che l’ha prodotta e realizzata.

Per un altro anno ancora sarà quindi possibile conoscere da vicino una delle più geniali figure dell’intera storia dell’umanità e di immergersi nella Siracusa del terzo secolo avanti Cristo. Una grande sala con 16 video proiettori per una visione multimediale a 360 gradi e in quattro lingue che conduce il visitatore in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso una serie di animazioni realizzata con gli allievi dell’INDA e un articolato percorso di approfondimento, nel quale i visitatori possono interagire con oltre venti modelli funzionanti di macchine che la tradizione attribuisce a Archimede: dalla vite idraulica alla vite senza fine, dagli specchi ustori ai dispositivi per sollevare ingenti carichi.

Ad arricchire la visita un book & art shop ricchissimo di pubblicazioni per adulti e bambini e di oggetti originali realizzati anche da aziende, artigiani e cooperative sociali di Siracusa.

