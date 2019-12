CAPODANNO: DECIDE TUTTO ITALGAROZZO, PRESENTATORE E BAND LOCALI

Italgarozzo ha gestito da solo questo capodanno in piazza Duomo, scelte discrezionali di alcune band siracusane a discapito di molte altre. Presentatore naturalmente Contestabile. Ma vediamo il quadro degli spettacoli di Capodanno nelle città siciliane:

Catania – concerto in piazza Duomo di Max Gazzè che proporrà tutto il suo repertorio. Insieme a lui salirà sul palco dell’ultimo dell’anno anche il comico Giuseppe Castiglia. A concludere la serata e a far ballare il pubblico in piazza fino a tarda notte ci pensa invece il dj set di Fargetta, in arrivo direttamente dagli studi di Radio Deejay. Ad animare la serata anche altri artisti, come i Kunsertu, Marco Panzani e Cristina Russo.

Trapani – balli sfrenati e brindisi in pieno centro. L’appuntamento con il Capodanno 2020 è in piazza Municipio a partire dalle 23.30 con l’evento dal titolo “Dance in square”, con la musica e il dj set di Simoj, di Radio 105 e dj vocalist resident.

Cefalù – in piazza Duomo è in programma il concerto di Mario Incudine, con inizio alle ore 23. La serata poi proseguirà in compagnia del dj set di Yanez – al secolo Ignazio Gullo e dj ufficiale del collettivo siciliano degli Shakalab.

Messina – piazza Duomo sarà trasformata in discoteca a cielo aperto grazie al dj set di Leo Lippolis & Company.

Caltanissetta – in piazza, sul palco il cantante Francesco D’Aleo, la star del web che su Youtube conta oltre 20 milioni di visualizzazioni per la canzone “Bella bionda”. A seguire musica e dj set in corso Umberto.

Enna – fino al 6 gennaio, sarà possibile percorrere un itinerario di video mapping che attraversa gli edifici storici della città e le piazze principali, tra cui piazza Vittorio Emanuele e la chiesa di San Tommaso.

Agrigento – concerto in piazza del rapper Guè Pequeno, organizzato in collaborazione con il party reggaeton “Noche de Fuego” e condotto da Marco Catalano.

Ragusa – musica in compagnia della trasmissione di Radio RTL 102,5 “Nessun Dorma”. Per la notte più lunga dell’anno, l’appuntamento è in piazza San Giovanni dove, a partire dalle 22, si ballerà sotto la guida del dj Angelo Di Benedetto.

Siracusa – in piazza Duomo fervono i preparativi per il concerto di Capodanno 2020. Per la notte di San Silvestro è in programma un lungo dj set in piazza Duomo con band locali e presentatore naturalmente di Fm Italia, inizio a partire dalle 23 fino a tarda notte.

