Raccogliamo e pubblichiamo l’appello di don Rosario Lo Bello: “Come chiesa di San Paolo chiediamo ai siracusani di dimostrare concretamente che vogliono fare qualcosa per i loro concittadini meno fortunati in questo difficile momento. Il freddo infatti è arrivato a Siracusa e nei prossimi giorni potrebbe anche aumentare. Ci sono bisognosi e poveri che vivono in condizioni di estrema difficoltà, spesso senza un tetto, spesso fra quattro mura pericolanti, in condizioni terribili, anche con due famiglie che tirano avanti un mese con una pensione minima di 250 euro. E se sono costretti a sopravvivere non possono certamente spendere per vestirsi adeguatamente, preferiscono coi pochi euro disponibili comprare pane e pasta. Ripeto, chiediamo ai siracusani in questo momento di maggiore difficoltà, dovuta proprio alle condizioni climatiche, di partecipare ad una gara di solidarietà. Chiediamo di portare in chiesa e in parrocchia qualsiasi tipo di indumento pesante, sacco a pelo, coperta e naturalmente di prodotti alimentari non deperibili. Ci sono nostri fratelli in estrema difficoltà, aiutiamoli”.

APPELLO DI DON ROSARIO LO BELLO: C’E’ FREDDO, AIUTIAMO POVERI E BISOGNOSI

