NELLO BONGIOVANNI: IL PREFETTO RIPRISTINI LA DEMOCRAZIA NEL COMUNE DI CASSARO

Nello Bongiovanni capogruppo della Lega per Salvini scrive al Prefetto di Siracusa, all’ Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica Ufficio Ispettivo (Palermo) chiedendo il ripristino della democrazia nel comune di Cassaro. Bongiovanni in merito alle convocazioni dei consigli comunali denuncia che:

– I Consigli Comunali sono sistematicamente convocati senza rispettare le procedure di legge, difatti i Consigli Comunali sono convocati senza convocare in precedenza la conferenza dei capigruppo;

– Il Presidente del Consiglio Comunale è sempre assente nelle sedute del civico consesso fin dal suo insediamento;

– Il Gruppo di minoranza non è mai stato messo nelle condizioni di discutere l’ordine del giorno dei Consigli Comunali;

– Non sono mai state prese in considerazioni le tante nostre comunicazioni in merito alla problematica.

Pertanto chiediamo un Vostro Autorevole intervento per ripristinare la legalità e la democrazia presso il civico consesso del Comune di Cassaro. (SR)

