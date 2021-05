SOLLECITO N. 12 AL SINDACO: VILLA REIMANN IN GRAN DEGRADO

Ecco il 12° Sollecito per la Casa del Custode e il degrado di Villa Reimann inviato al sindaco di Siracusa: Dopo il doveroso silenzio per il lutto che ha colpito Save Villa Reimann e l’intera Città, con la presente riprendiamo a sollecitarla affinchè venga data una risposta certa e chiara all’Istanza da noi avanzata il 12 gennaio 2021 per tentare di fermare il degrado della Casa del Custode e restituirla all’uso pubblico con la creazione di un Centro Studi della Cultura Siciliana. Save Villa Reimann proporrà che il Centro studi venga intestato alla Prof.ssa Lucia Acerra.

Cogliamo l’occasione per informarLa che, sebbene da diversi anni viene annunciato un intervento risolutivo, il degrado delle facciate e delle strutture di Villa Reimann continua ad avanzare inesorabilmente come la presenza di alcune crepe che meriterebbero interventi di specialisti. Per informazione di quanti in indirizzo alleghiamo alcune foto della vasta documentazione in nostro possesso.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore Lo Iacono Marcello