GIANMARCO VACCARISI: SUBITO UN PIANO PER METTERE IN SICUREZZA LE NOSTRE SCUOLE

Continua il deperimento degli edifici scolastici Siracusani, ultimo in ordine di tempo l’Istituto Falcone-Borsellino di Cassibile. A quest’ultimo verrà sicuramente messa una “toppa”, come avviene nella maggior parte degli edifici scolastici nostrani in eguali circostanze.

Questo modus operandi, utilizzato negli ultimi anni, serve però solamente a tamponare il problema, ma non certamente a risolverlo.

I nostri istituti scolastici infatti avrebbero bisogno di un serio piano di investimenti per la messa in sicurezza ed efficienza delle nostre scuole, le stesse scuole dove crescono i nostri giovani, che rappresentano il futuro e la speranza della nostra città. Fino a quando continueremo solamente a proseguire nella politica della”toppa”,assisteremo periodicamente ad eventi come quello dell’istituto Falcone-Borsellino, nella speranza peraltro di non dover mai commentare nessuna tragedia.

Il Commisario cittadino di F.I Vaccarisi Gianmarco.

