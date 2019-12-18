IL GENERALE CATALDO VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DEI CC

IL GENERALE CATALDO VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DEI CC

Il Generale di Divisione Giovanni CATALDO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel pomeriggio di ieri ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa per portare i propri auguri, in vista delle prossime festività natalizie, a tutti i militari della provincia. A ricevere l’Alto Ufficiale, il Comandante Provinciale, Col. Giovanni TAMBORRINO, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, una rappresentanza dei militari della provincia, il delegato Co.BA.R. (la rappresentanza militare) ed i Carabinieri in congedo dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri).

Il Generale CATALDO ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso sul territorio durante l’anno ed ha esortato tutti a proseguire, in modo se possibile ancor più incisivo, nelle operazioni di controllo del territorio, confermando il suo sostegno e la sua vicinanza a tutti i militari impegnati nel quotidiano servizio istituzionale.

Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla “costruzione” del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato.

Al termine dell’incontro il Generale CATALDO si è intrattenuto con i suoi Carabinieri in un brindisi augurale.

IL GENERALE CATALDO VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DEI CC ultima modifica: 2019-12-18T13:19:46+02:00 da IfattiSiracusa
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