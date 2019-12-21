ERA IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO

ERA IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale nelle prime ore del 20 dicembre hanno arrestato a Siracusa Giuseppe Di Lorenzo, disoccupato di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni sono stati sequestrati in totale circa 6 grammi di cocaina, 75 di marijuana e 70 di hashish.

L’uomo, da tempo sotto osservazione dei Carabinieri, era ritenuto molto attivo nelle piazze di spaccio della città e pertanto ieri mattina i militari hanno eseguito una perquisizione nel suo domicilio, dove hanno trovato un ingente quantitativo di droga suddiviso in centinaia di dosi e pronto per essere spacciato.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

ERA IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO ultima modifica: 2019-12-21T13:24:17+02:00 da IfattiSiracusa
Politica