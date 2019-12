Caduta di calcinacci all’istituto comprensivo Falcone-Borsellino di Cassibile. Naturalmente la dirigente ha provveduto subito ad avvisare i tecnici del Comune e probabilmente si metterà una toppa con le reti verdi che servono ad impedire che altri calcinacci cadano a terra. Reti rosse per le buche sulle strade, reti verdi per i crolli nelle scuole. Ma si tratta solo di toppe, gli interventi seri non arrivano ormai da anni. “Le scuole – dice l’ex presidente di circoscrizione Paolo Romano – sono il nostro futuro e dovrebbero essere tenute in sicurezza e nella massima efficienza, come abbiamo visto a Cassibile non è così. Ma non solo nelle scuole, sono almeno 10 anni che il Comune non investe fondi sui nostri servizi, sulle strade, sugli edifici pubblici. Cioè paghiamo le tasse, ma non abbiamo servizi”.

CADONO CALCINACCI AL FALCONE-BORSELLINO DI CASSIBILE

