VINCIULLO: UN MILIONE E 600MILA EURO PER UNA CHIESA E UN CONVENTO A NOTO

Rep: Sono state accertati, per gli anni 2020 e 2021, 1.580.000,00 euro per il SS. Salvatore e il SS. Sacramento di Noto. I contributi arrivano dalla scorsa Legislatura attraverso il Patto per il Sud, firmato ad Agrigento il 10 settembre 2016. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

In particolare, per la realizzazione dei “lavori di recupero strutturale ed il restauro di un'ala del seminario vescovile e della torre campanaria della chiesa del SS. Salvatore” sono stati accertati 780 mila euro, da spendere interamente nel 2020, mentre per la realizzazione dei “lavori di recupero strutturale ed il restauro di un'ala del convento delle suore Benedettine del SS. Sacramento” sono stati accertati 800 mila euro di cui 684 mila da spendere nell’anno 2020 e 115 mila nel 2021.

Ancora una volta, ha concluso Vinciullo, l’attività di programmazione di fondi della scorsa Legislatura produce i suoi effetti positivi e lo farà almeno fino al 2022, data entro cui dovranno essere spesi tutti i contributi assegnati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per i Beni Culturali, Storico-Artistici di Culto.

