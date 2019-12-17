ARRIVA IL MALTEMPO: ALLERTA GIALLA FINO A DOMANI A MEZZANOTTE

Rep: Il Servizio Comunale di Protezione Civile INFORMA:
ALLERTA METEO PER TEMPORALI
dalle ore 00 fino alle ore 24 di domani 18/12/2019 Allerta “GIALLA”.
CONDI-METEO AVVERSE
DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

ARRIVA IL MALTEMPO: ALLERTA GIALLA FINO A DOMANI A MEZZANOTTE ultima modifica: 2019-12-17T20:15:48+02:00 da IfattiSiracusa
Politica