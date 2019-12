ROSSANA CANNATA: CON LE ZONE FRANCHE AIUTIAMO I PIU’ DEBOLI

Rep: Via libera, da Sala d’Ercole, all’istituzione delle Zone franche montane. Lo rende noto la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, relatrice della Legge voto in questione.

“L’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia – commenta la componente della commissione Attività produttive – con le conseguenti agevolazioni nonché gli aiuti fiscali e tributari, è indispensabile per frenare la desertificazione socio-economica e lo spopolamento di quasi un terzo dei comuni isolani, già in forte crisi e in attesa di aiuti concreti. Una legge fondamentale per dare una scossa a queste aree svantaggiate e tracciare una nuova linea per i cittadini e le imprese di tali zone impervie”.

La deputata della circoscrizione siracusana aggiunge: “Da componente della III commissione Attività produttive, ho seguito l’iter di questa Legge voto, condividendo il testo con il comitato promotore, in riscontro alle numerose delibere dei consigli comunali pervenute. Con questo testo si auspica dunque che lo Stato centrale, già nei prossimi appuntamenti legislativi contabili fiscali, si faccia carico di tale situazione, con l’obiettivo – conclude l’on. Rossana Cannata – di dare a territori bellissimi ma più deboli di altri, le tante risposte che attendono da tempo”.

