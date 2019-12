BRUNO ALICATA: SIRACUSA SPROFONDA OGNI GIORNO DI PIÙ. SPORCA, SENZA SERVIZI, NEL CAOS, CON LE STRADE SCASSATE..

Rep: Mai una volta, ma proprio mai negli ultimi anni, a potere gioire e dire ah, finalmente, la qualità della vita nella nostra Siracusa è migliorata. E mai, purtroppo, a meravigliarsi che ciò non sia accaduto. Ora però è peggio se, secondo l’Istat, siamo regrediti di 8 posizioni, dal fondo in cui eravamo nella classifica delle città italiane. E poco consola il fatto che le altre siciliane siano sotto di noi, eccetto Ragusa. Ogni giorno i siracusani toccano con mano come siano ancora molti i problemi irrisolti che contribuiscono a peggiorare la qualità della vita. Una città che annaspa nel degrado ed una amministrazione comunale che mostra tutti i limiti racchiusi nel dato ISTAT. Un fallimento! E d’altra parte, le nostre strade continuano ad essere vergognosamente invase dai rifiuti, una raccolta differenziata mai decollata appieno, un danno d’immagine incalcolabile per una città che si definisca turistica. Per non parlare del caos della circolazione, automobilisti ormai rassegnati in continue, snervanti ed inquinanti file davanti ai tanti ed in parte inutili impianti semaforici agli incroci dove andrebbero favorite le rotatorie, per alleviare le sofferenze degli automobilisti, non per rallentare il traffico in prossimità di centri commerciali. Per non parlare degli Asili nido chiusi, della vergogna in cui versano le nostre strade piene di buche e tanto altro ancora. Eppure, in questi diciotto mesi, mai un umile mea culpa da parte di chi ci amministra, mai una parola di scuse da Sindaco e Giunta comunale, tutti unanimi in coro a gridare, viceversa, sdegno e disappunto contro l’opposizione, colpevole di aver vinto un primo ricorso che attesta gravi irregolarità nelle scorse operazioni di voto elettorale. Nessuno ha accusato nessuno di brogli e la Giustizia farà il suo corso e tuttavia una sorta di “Sardine” di governo hanno pesantemente protestato, anche loro, contro l’opposizione rea di esser tale. Non sappiamo se il centro destra al governo avrebbe fatto di meglio, pensiamo di sì, di certo questa Amministrazione ha fatto sprofondare di molto la città, come d’altra parte attestato dall’Istat. Bruno Alicata, Comm. prov. F. I.

BRUNO ALICATA: SIRACUSA SPROFONDA OGNI GIORNO DI PIÙ. SPORCA, SENZA SERVIZI, NEL CAOS, CON LE STRADE SCASSATE..

