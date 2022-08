RICCARDO GENNUSO: FRA ME E MIO PADRE CI SONO DUE GENERAZIONI

Riccardo Gennuso, figlio di Pippo Gennuso, candidato alle Regionali, ma anche imprenditore di successo. La famiglia Gennuso in politica come la famiglia Cannata ad Avola?

Ho deciso di mettere a disposizione della collettività la mia esperienza di giovane imprenditore per una politica innovativa al servizio del territorio. Sì sono l’ultimo genito di Pippo, ma tra me e mio padre, sono già passate due generazioni. Questo significa che abbiamo vedute diverse su come fare politica, ma non posso negare che mi ha trasmesso la passione di stare a contatto con la gente, di avere a cuore i tanti problemi di un territorio dimenticato e saccheggiato dai predatori della provincia di Siracusa. Non siamo una colonia né di Palermo, nè di Roma e meritiamo rispetto. La famiglia Cannata di Avola? Abbiamo storie diverse, loro hanno già amministrato per un decennio, io entro adesso in politica con umiltà e tanta voglia di fare.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE