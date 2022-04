EDY BANDIERA: CITTA’ IN DEGRADO, IN VIALE ERMOCRATE MI VERGOGNO

Edy Bandiera, la tua opinione su Siracusa a fine aprile 2022

E’ sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo dinanzi ad una città che negli ultimi anni non ha goduto di una adeguata programmazione e quando non si semina, ovviamente non si raccoglie!

Le iniziative di carattere amministrativo sono ben al di sotto dei canoni anche della semplice e ordinaria amministrazione, buona parte della città, periferie, zone balneari ed ex frazioni sono abbandonate, non si programmano adeguati eventi e servizi utili alla promozione turistico ricettiva del territorio e perfino le vie di ingresso a Siracusa, biglietto da visita per una città che ha velleità turistiche, sono in condizioni imbarazzanti, in termini di qualità del manto stradale, pulizia e decoro in generale. Provate ad attraversare il viale Ermocrate, proprio il viale principale che porta i turisti in Ortigia. Io tutte le volte che ci passo, mi vergogno! Quotidianamente incontro decine di cittadini che, ormai rassegnati, attendono solo di poter dare spazio ad un’altra amministrazione e sperano di poterlo fare al più presto.

