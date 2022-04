IL SINDACO DI PRIOLO, PIPPO GIANNI, SI CANDIDA ALLE REGIONALI

Con molte probabilità il sindaco di Priolo Pippo Gianni si candiderà alle regionali di quest’anno. Lunedì scorso infatti, in maniera molto riservata, si sono riuniti i vari gruppi che fanno capo a Gianni. In discussione le elezioni regionali e le prossime amministrative. Delle amministrative parleremo in un’altra occasione, sulle elezioni regionali c’è stato un ampio dibattito. Nonostante le perplessità del diretto interessato la stragrande maggioranza dei suoi amici lo ha invitato a scendere in campo. Intendiamoci non c’è stata la scelta finale e l’incontro è stato aggiornato alla prossima settimana. Con chi si candiderà Pippo Gianni? Quale sarà il partito o lo schieramento? Questa scelta sembra in dirittura d’arrivo e per molti versi potrebbe essere sorprendente, molto sorprendente.