ALESSANDRO SPICUGLIA: I DEPUTATI GRILLINI DI SIRACUSA? E’ GIA’ TANTO SE DISTINGUONO PALAZZO MADAMA DA MONTECITORIO

Alessandro Spicuglia, Cafeo e Vinciullo con la Lega ti turbano. Chi altro ti turba dei politici (??) siracusani?

Ma no che non mi turbano Cafeo e Vinciullo mi dispiace solo che entrambi per tentare di aggrapparsi a un salvagente e restare a galla politicamente, hanno svenduto la loro dignità gettandosi tra le braccia del piú spregevole soggetto politico esistente.

E qui mi fermo

Da quattro anni abbiamo sei deputati grillini siracusani..

I sei deputati grillini sono da invidiare, hanno vinto uno dei piú corposi gratta e vinci e auguro loro di goderselo. Sono convinto che quelli nazionali sono quasi riusciti dopo quattro anni a distinguere palazzo Madama da Montecitorio…

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE