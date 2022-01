IERI CON 1500 CONTAGI A SIRACUSA SPETTACOLO AL TEATRO COMUNALE

Ma con quale faccia il sindaco del cga invita i siracusani alla prudenza e a rispettare le criticità del momento che stiamo vivendo, a non fare quello che si può rinviare ad un momento migliore? Con quale faccia visto che ieri sera lo spettacolo al teatro comunale lo ha fatto lo stesso (VEDI FOTO) nonostante quasi 1500 contagi per Siracusa? Ma davvero questo signore è convinto che può trattare tutti i siracusani da imbecilli e giocare anche con la loro sicurezza? Magari avevano già deliberato i soldi per Incudine, La Rosa e gli altri. Magari, ma non è una scusante! E che quarzo c’è la pandemia! Il sindaco del cga e il suo assessore in rigenerazione pensano che i contagi valgano solo per gli altri. Loro hanno concordato spettacoli e questi vanno fatti, anche con 1500 contagi e più costi quel che costi? Che fine hanno fatto i partiti? Che fine hanno fatto le opposizioni? Dove quarzo sono finiti quelli che attaccano solo l’Asp per fazione politica e, visto il silenzio sugli spettacoli del contagio, se ne fregano anche loro della pandemia?