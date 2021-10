PERSI ALTRI 28 MILIONI: I BARBARI STANNO MASSACRANDO SIRACUSA

Scriveva l’ufficio stampa del sindaco del cga il 29 luglio scorso: L’Amministrazione Comunale di Siracusa con una conferenza stampa annuncia 28 milioni di euro assegnati al comune aretuseo, ma dimentica di mostrare i progetti da realizzare. Insomma senza progetti si parte con un gap che nemmeno una corsa contro il tempo potrebbe colmare. Ecco il nostro commento sulla vicenda a fine luglio 2021: “30 milioni lì, 40 la, ma sono solo soldi del monopoli visto che a Siracusa questa calata di milioni di euro concretamente non arriva mai. Ricordiamo il megaprogetto di Cassibile per milioni di euro, i 5 milioni per le strade annunciati da un assessore di Garozzo e mai visti e via di questo passo in almeno altre sei occasioni che non elenchiamo per non avvilire ancora di più i nostri concittadini. Oggi i 28 milioni per Acradina, case popolari, periferie. Il sindaco del cga, e alcuni assessori della band, hanno anche fatto la conferenza stampa, ma oggettivamente riteniamo che si discuta del nulla. Le opere di cui si parla se si fa una corsa contro il tempo potrebbero (il condizionale non è un caso) forse vedere la luce nel 2023. Mancano i progetti, mancano i progettisti, la necessaria conferenza dei servizi, le scelte politiche, le gare pubbliche sia per i progettisti che per le opere, manca tutto, in sostanza non mancano solo le chiacchiere. E questo pressapochismo praticamente esclude Siracusa. Pressapochismo tipico di un sindaco e di una giunta nulliste allo stato puro che cercano ogni giorno di prendere per i fondelli i siracusani”. Evidentemente avevamo ragione. Ai primi di ottobre infatti ecco la cruda verità: i due progetti del Comune di Siracusa non sono fra quelli finanziati, niente 28 milioni. Eppure c’erano stati incarichi esterni e tanti bla bla bla. La somma qual è? L’ennesima balla, l’ennesima quarzata, l’ennesimo finanziamento perso per nullismo e incompetenza. Altri 28 milioni che si sommano ad altri finanziamenti milionari persi da quelli voluti dal cga. Ora il sindaco del cga inventerà qualcosa e il suo assessore dirà di grossi risultati raggiunti, nei fatti hanno perso questi 28 milioni e diranno che “c’è ancora modo di recuperarli”. Barbari, state massacrando Siracusa.