NASCONDEVANO UN TRATTORE RUBATO NELLA LORO MASSERIA. DENUNCIATI DUE ALLEVATORI

Dopo i gravi incendi che hanno interessato i boschi e la macchia mediterranea dei monti iblei e i recenti arresti operati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Noto (SR), non si interrompono le indagini sui soggetti che possono, per ragioni diverse, trarre vantaggio da tali eventi. Durante un sopralluogo in una azienda agricola di Buccheri, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi di Cassaro, hanno rinvenuto un trattore rubato. Il mezzo agricolo, del valore di circa 15.000 euro, è risultato rubato nel 2018 ad un agricoltore di Buscemi e, verosimilmente acquistato al mercato nero dopo essere stato riverniciato e ritargato con una targa non omologata ma molto simile a quella originale. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Noto non si sono fatti ingannare dalle apparenze e hanno accertato, tramite il numero di telaio, che il mezzo era oggetto di furto, denunciando due allevatori per riciclaggio, reato che prevede una pena che va da 4 a 12 anni di reclusione. Il trattore è stato restituito al legittimo proprietario. Le attività proseguiranno con ispezioni ad altre aziende agricole con l’ausilio dei veterinari dell’Asl e dei Carabinieri del NAS.