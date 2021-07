VINCIULLO: DA OTTO ANNI C’E’ LUI E SIRACUSA E’ ULTIMA IN ITALIA

Rep: Il Sole 24 Ore ha pubblicato, anche quest’anno, la graduatoria-classifica sulla qualità della vita nel nostro Paese. Anche quest’anno, per l’ennesima volta, la Città di Siracusa si classifica al 105° posto su 107 città prese in esame. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Certo, l’attuale Amministrazione Comunale non può scaricare sulle precedenti la responsabilità di questo triste, drammatico, tragico, nefasto primato perché da 8 anni a governare è l’attuale Sindaco che è il più longevo amministratore della città di Siracusa, avendo precedentemente, per ben 5 anni, svolto le mansioni, certamente non le funzioni, di Vicesindaco. Ed allora, ha proseguito Vinciullo, come reagisce la città di Archimede di fronte a questo risultato, ripeto, drammatico? In modo semplice: nessuno contesta l’Amministrazione Comunale e, a sua volta, la scadente Amministrazione Comunale di Siracusa non contesta i dati, non reagisce, aspetta che il tempo passi, nella speranza che i cittadini dimentichino. In qualsiasi altro posto di Italia, ha concluso Vinciullo, ci sarebbero state le dimissioni immediate, in qualsiasi altro posto al mondo i cittadini sarebbero scesi in piazza a protestare e contestare chi ci sta portando nel baratro, fosso avrebbero detto i nostri antenati, più profondo, ma lo scirocco, ancora una volta, ha avuto la meglio ed ora aspettiamo il prossimo risultato catastrofico.