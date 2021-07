100 BORSE DI STUDIO A MELILLI. IL SINDACO CARTA: PREMIATO IL MERITO

Rep: Si è svolta ieri, nella sala consiliare del Comune di Melilli, la cerimonia di consegna da parte del sindaco Giuseppe Carta, delle borse di studio agli studenti meritevoli che ogni anno, consente di premiare e valorizzare le ragazze ed i ragazzi che sono riusciti a ottenere i migliori risultati scolastici. Dai bambini delle elementari agli studenti universitari, sono stati oltre cento i giovani studenti melillesi che hanno ricevuto questo importante riconoscimento per il quale il Comune di Melilli ha stanziato oltre 35mila euro. “Con questa cerimonia – ha detto il sindaco Giuseppe Carta – vogliamo premiare l’impegno costante nello studio, le capacità e la grande volontà di imparare che hanno mostrato questi ragazzi”. “La scuola – ha proseguito Carta -. è il più importante investimento per il futuro, è uno strumento fondamentale di equità e di sviluppo”. “Conoscere significa aprirsi alla vita, porsi degli obiettivi e tentare di realizzarli”. “Per questo, con l’assegnazione delle borse di studio, vogliamo riconoscere pubblicamente il valore dell’istruzione, il valore dell’impegno, che non è importante solo a scuola, ma in tutti i campi della vita”. “Il Comune di Melilli – ha concluso Carta – sarà sempre pronto a sostenere l’educazione, il diritto allo studio ed a premiare il merito”.