VASTO INCENDIO A BUSCEMI, UNA CASA DISTRUTTA DALLE FIAMME, SOCCORSO DAL 118 UN ANZIANO

I Carabinieri della Stazione di Buscemi (SR) sono intervenuti in soccorso della popolazione civile nella località “boscorotondo” dove, per cause in corso di accertamento, un vasto incendio ha interessato diversi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme, spinte dal forte vento di libeccio, hanno minacciato alcune villette, per lo più case di villeggiatura abitate in questo periodo dell’anno da decine di persone. Solo dopo diversi minuti di crescente tensione, i Carabinieri hanno convinto i proprietari ad allontanarsi dalle abitazioni più prossime al fronte del fuoco e li hanno aiutati, con mezzi di fortuna, a salvaguardare gli immobili più minacciati dalle fiamme. Qualche residente, non volendo abbandonare al suo destino l’immobile, ha tentato di bagnare il terreno adiacente la casa per rallentare la corsa delle fiamme. Un anziano, probabilmente per un colpo di calore, si è accasciato al suolo ed è stato immediatamente soccorso dai Carabinieri e da un’ambulanza del 118. Il provvidenziale intervento dei mezzi aerei, che hanno effettuato diversi lanci d’acqua, insieme all’intervento degli uomini del Corpo Forestale hanno permesso il completo spegnimento delle fiamme.