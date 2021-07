UN 22ENNE AVEVA 46 DOSI DI MARIJUANA NEGLI SLIP

I Carabinieri della Stazione di Lentini, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato 22enne del posto. I militari insospettiti dell’atteggiamento tenuto dal giovane, già conosciuto per reati specifici, hanno proceduto ad una perquisizione personale dove hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno degli slip, 46 dosi di marijuana del peso di circa 50 grammi pronte per lo spaccio. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere esaminato presso il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne la tossicità, mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’A.G. aretusea.