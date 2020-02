FINALMENTE IL COMUNE “VEDE” LA DISCARICA DELLA TONNARA DI S. PANAGIA

Rep: Sono cominciati stamani i lavori di bonifica dell’area della Tonnara di Santa Panagia. Un intervento intersettoriale del Comune che porterà alla rimozione dell’enorme quantità di rifiuti abbandonati in questi mesi e alla pulizia dell’intera area. “Sarà riposizionato il cancello in atto vandalizzato per inibire l’accesso alle vetture e limitandolo quindi al solito transito ciclo pedonale. Provvederemo di concerto con gli uffici della Soprintendenza a restituire pieno decoro ad uno degli scorci più suggestivi del nostro litorale”: lo dichiara l’assessore all’Igiene urbana e Verde pubblico, Andrea Buccheri.

Va aggiunto per amore di verità che quest’area è discarica a cielo aperto da anni e non certo da qualche mese. Insomma, il Comune è assente da anni nonostante le centinaia di segnalazioni.