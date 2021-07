SIRACUSA AFFONDA E IL SINDACO ANNUNCIA DUE CONCERTI

Rep: Alle 10,30, sala Archimede, conferenza stampa sui grandi eventi estivi. Il sindaco Italia e gli assessori Granata e Schembari presenteranno i concerti al Teatro Greco di Francesco De Gregori e di Alice che canta Franco Battiato.

Invece di rispondere ai siracusani sulla classifica che riguarda la qualità vita, che vede Siracusa ultima in Italia, il sindaco del cga e due assessori del cga, fanno stamattina una conferenza stampa sui concerti di De Gregori e Alice al Teatro Greco. E’ questo il criterio di un’amministrazione che sta massacrando la città: non rispondere sullo sfacelo, sui disastri di Villa Reimann e Casa Monteforte, far finta di nulla, ignorare il fatto di essere ultimi in Italia, far finta che non è vero che i nostri anziani e i nostri bambini sono trattati da pezze da piedi, far finta sempre e giocare al monopoli coi soldi dei cittadini. I sinistri, di fatto sodali del sindaco del cga, non dicono una parola, l’opposizione è timida ed in ogni caso non sa organizzare un quarzo per dire alla città: siamo indignati e faremo proteste eclatanti per dimostrarlo. Una situazione da buco nero dove purtroppo anche la libera informazione ha grosse responsabilità, basta dire che molte testate non hanno riportato la notizia di Siracusa ultima sulla qualità della vita per non infastidire il Capo.