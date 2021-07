STELLA DI LORENZO: SIRACUSA PUZZA, MA L’AMMINISTRAZIONE E’ IMMOBILE

Stella Di Lorenzo, chiediamo ad un’artista come lei di fare il punto su Siracusa. Come vede la nostra città a luglio 2021? Cosa immagina possa succedere? Cosa prevede da artista e da cittadina?

Da parecchio continuo a non vedere la nostra città. Degrado e sporcizia ovunque, odori spesso nauseanti che ti arrivano da tutte le parti. E per respirare pulito e “ciauru di mari” ci si affaccia a Facci Dispirata o al Lungomare rischiando seriamente di precipitare giu’ per le condizioni di sfacelo della ringhiera. Siracusa città d’arte e di cultura. Cosa succederà? Niente, una inamovibilità assoluta, è il nostro destino. La stessa inamovibilità amministrativa che sta aprendo in largo ritardo i Solarium. La stessa amministrazione che chiude gli accessi a mare di via Arsenale lasciando libero tutto quello che e’ a pagamento. Gli accessi vengono chiusi per problemi geomorfologici, ma quando si paga gli stessi problemi non esistono piu’.

DOMANI L’INTERVISTA INTEGRALE