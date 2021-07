SALVO RUSSO: I 6 DEPUTATI GRILLINI? QUALCUNO CERCA SPAZIO IN ALTRI PARTITI

Salvo Russo, sappiamo bene che sei impegnatissimo h24 col volontariato, ma avendo perso le tracce, e visto che come ex grillino li conosci bene, vorremmo sapere dove sono finiti i sei deputati grillini siracusani.

Compatibilmente con il mio lavoro e la mia famiglia dedico del tempo alla città. Sei deputati? Caspita!! Davvero un’occasione persa per la nostra ex provincia, citerò solo un esempio: si parla di linea ferroviaria Palermo – Messina – Catania e Siracusa non pervenuta, non occorre aggiungere altro se non che di questi 6 qualcuno proverà a trovare spazio in altri partiti. Game Over.

Parliamo di problemi veri. Anche in Ortigia ci sono buche sparse, via Maniace è uno scandalo, via Maestranza all’altezza del Lungomare è un disastro per non dire delle strade collegate al mercato del centro storico, Avere la città bucherellata che quarzo è, una scelta?

Noi mettiamo in sicurezza buche stradali nelle more che l’amministrazione riasfalti, questo è da sempre il nostro motto! Tuttavia l’amministrazione ha deciso di spendere 1,5 milioni di euro per fare quello che noi facciamo gratis. A febbraio all’unico incontro mai avuto in questi anni con l’amministrazione ci promisero di loro iniziativa di donarci dei pancali di bitume (costo circa 400 euro a pancale, ovvero 40 sacchi per pancale quindi 40 buche mediamente messe in sicurezza). Ad oggi non è mai arrivato nulla, quello che facciamo lo facciamo grazie alle donazioni dei cittadini.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE