SALVATORE PICCIONE (ITALIA VIVA): ORTIGIA CHIUSA A CASACCIO? PESSIMA IDEA

Rep: Come un fulmine a ciel sereno apprendiamo che l’amministrazione, nei prossimi giorni, estenderà

la ZTL all’intera isola di Ortigia, chiudendo l’accesso del Ponte Umbertino a partire dalle 17,30…

Condivisibile l’idea, pessime la tempistica e le modalità di esecuzione. Ogni misura che comporti

un impatto notevole sulle abitudini dei cittadini in termini di mobilità, soprattutto in relazione al

centro storico, necessita di sperimentazione (non certo da effettuare in piena stagione estiva) e deve

essere preceduta da una corretta campagna informativa. La frettolosità con cui è stato assunto il

provvedimento si evince pure dalla mancanza di una telecamera che riprenda i veicoli in entrata

nella ZTL dal Ponte Umbertino. Il Sindaco e l’Assessore dichiarano che l’ingresso di Ortigia dal

Ponte Umbertino sarà presidiato da pattuglie di Polizia Municipale (proprio per supplire tale

assenza), ma ciò determina altri interrogativi: 1) i Vigili Urbani presidieranno il varco anche oltre le

2,00 di notte? 2) se sì, è stato previsto un quinto turno lavorativo dalle h. 2,00 alle h. 8,00; 3) quanto

incideranno sulle casse comunali gli emolumenti per i turni notturni ed eventuale lavoro

straordinario per i Vigili Urbani impiegati nel servizio per l’intera stagione estiva? 4) se invece i

Vigili Urbani, come previsto per legge, ultimassero l’ultimo turno di servizio alle h. 2,00 (o a

mezzanotte), chi presiederebbe l’ingresso del Ponte Umbertino in assenza di telecamera della ZTL

fino alle 7,00? 4) se nessuno presidiasse il varco durante le ore notturne non si correrebbe il rischio

di vanificare l’intero progetto? Certamente è corretto l’uso degli autobus per l’accesso in Ortigia

partendo dai parcheggi Von Platen e di Via Elorina (misura già realizzata dall’amministrazione

Garozzo nella primavera e nell’estate del 2017, peccato solo che il Sindaco Italia abbia impiegato

appena quattro anni per realizzare le cose fatte bene prima della sua sindacatura), ma chi, tra i

cittadini, conosce l’esistenza di questo servizio? Modifiche come quelle annunciate avrebbero

dovuto essere sperimentate con decorrenza dai primi giorni del mese di maggio, non certamente in

piena estate, così come quella introdotta la scorsa settimana, in relazione alla circolazione in entrata

dal Ponte Santa Lucia che ha determinato una situazione caotica anche per l’assenza di

comunicazione preventiva. Una amministrazione distaccata dalla cittadinanza e che non riesce a

programmare. Chissà quale modifica ci attende la prossima settimana!

Salvatore Piccione

Italia Viva Siracusa