FANUSA INVASA DA MOSCHE E ALTRI INSETTI, SUBITO UNA DISINFESTAZIONE

Rep: Il sottoscritto, in qualità di privato cittadino, ma soprattutto di ex presidente di quartiere, chiede con urgenza un’accurata e capillare disinfestazione di tutta l’area della Fanusa, poichè infestata da sciame di mosche e di altri insetti, che producono estremo disagio ai residenti. in caso di inadempienza dell’ufficio competente, prenderò in considerazione la possibilità di ricorrere a un’azione legale nei confronti del funzionario responsabile.

Francesco Candelari