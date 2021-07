FINALMENTE LA MAPPA TATTILE AL TEATRO GRECO

Rep: Una mappa tattile per abbattere le barriere sensoriali e consentire a una fetta sempre più ampia di persone, in questo caso i non vedenti e gli ipovedenti, di godere di un monumento che rappresenta Siracusa nel mondo. È stata inaugurata stamattina in prossimità dell’ingresso del teatro grazie a un’iniziativa congiunta che ha visto fianco a fianco l’associazione “Amici dell’INDA”, presieduta da Pucci Piccione, e l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” della presidente Bernadette Lo Bianco.

La domanda è: Perché solo oggi, nel 2021, c’è una mappa tattile al teatro Greco? Si rimedia quindi ad anni di immotivati ritardi? Se è così, perché tutta questa grancassa, immotivata per un atto dovuto che arriva in clamoroso ritardo? Non era meglio una dovuta discrezione?