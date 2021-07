QUANDO IL NEGOZIO ARROTONDA PER CHI PAGA IN CONTANTI

Globo è ormai un vero e proprio punto di riferimento commerciale per molte famiglie del nostro paese. Grazie all’impegno e alla costante dedizione per il lavoro, l’azienda Globo è cresciuta fino a figurare nella classifica stilata da Business Week tra le migliori cento piccole imprese europee. Attualmente l’azienda conta più di 1.800 collaboratori, centocinquantamila metri quadrati di distribuzione con 104 punti vendita attivi.

Detto questo, la scelta di “utilizzare” in maniera unilaterale la cessazione del conio delle monetine da 1 e 2 centesimi non ci pare particolarmente apprezzabile. L’arrotondamento infatti non può essere sempre a favore di chi vende e mai di chi compra. Diventa incomprensibile per una piccola/grande impresa che ha fatto della “grande convenienza” per i clienti un cavallo di battaglia. Ecco, l’arrotondamento non ci pare proprio che sia un granchè conveniente per i clienti mentre l’azienda sommando due/tre centesimi alla volta..