ORTIGIA FILM FESTIVAL: PREMI SPECIALI PER VALERIA SOLARINO E MASSIMILIANO BRUNO

Rep: A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Audi ST Sergio Tumino è sponsor quest’anno del Festival e premierà il talento di Valeria Solarino per la capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e drammatici sia al cinema che in teatro. Un’interprete versatile e dalle grandi doti interpretative che le permettono di muoversi con disinvoltura e grande capacità tra cinema, teatro e televisione. Accanto a Valeria Solarino a ricevere il Premio Speciale Ortigia Film Festival/Audi anche Massimiliano Bruno per la capacità di confrontarsi con successo in ruoli di attore, sceneggiatore e regista. Un talento il suo che spazia a 360° gradi nell’audiovisivo mettendo a frutto con successo una innata versatilità.