MAURIZIO LANDIERI: FRANCESCO NON E’ UNA CATTIVA PERSONA

Maurizio Landieri, nella classifica del Sole 24 Ore il sindaco di Siracusa è precipitato all’81° posto.

Ho dato un’occhiata alla classifica. Alcuni nomi molto blasonati sono messi ancora peggio. Basti pensare che negli ultimi tre posti ci sono De Magistris, Orlando e Pogliese, ovvero i primi cittadini di Napoli, Palermo e Catania. Ma anche le sindache di Roma e Torino sono messe peggio di lui. Non è certo una consolazione, ma l’ultimo anno è stato difficilissimo per tutti ed il gradimento dei sindaci ha risentito del covid, della crisi. Francesco non è una cattiva persona, ma da lui i siracusani si aspettano un salto di qualità che la città ed i cittadini meritano.

