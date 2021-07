CIRCOLAVA A BORDO DI AUTO SEQUESTRATA E PRIVA DI ASSICURAZIONE

Durante un controllo della circolazione stradale, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Noto (SR) hanno imposto l’alt al conducente di un’autovettura. All’esito delle verifiche effettuate il mezzo è risultato sottoposto a sequestro ed il conducente ne era il custode, ovvero colui che doveva garantire che il veicolo non circolasse. L’autovettura in questione, tra l’altro, era priva di copertura assicurativa pertanto i Carabinieri hanno provveduto ad affidare l’autovettura ad un custode giudiziario. Il conducente invece è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per l’omessa custodia del mezzo.