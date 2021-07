DIFFUSA LA RIVISTA AZIENDALE: ECCO TUTTO QUELLO CHE FA L’ASP PER LA NOSTRA SALUTE

Rep: Abbiamo il piacere di trasmettere copia della Rivista dell’Asp di Siracusa “Asp Siracusa in forma” anno XIV n. 1 – Luglio 2021 edita dall’Ufficio Stampa dell’Azienda. La versione cartacea è distribuita alle istituzioni locali e regionali e ai cittadini attraverso gli ospedali, Poliambulatori e Consultori aziendali della provincia di Siracusa. La versione digitale qui allegata e i numeri precedenti sono scaricabili dal sito internet www.asp.sr.it sezione Pubblicazioni – Menù principale.Le tematiche affrontate all’interno della rivista, nell’ottica della trasparenza e della volontà di fornire informazioni sui servizi sanitari erogati e sulle modalità di fruizione, coinvolgono la salute e il benessere in ambito generale. Strutturata per sezioni, ha presente spazi dedicati all’edilizia sanitaria, alla programmazione, all’alta tecnologia, alla formazione, alla prevenzione, alla educazione sanitaria, alla ricerca scientifica, ai nuovi servizi sanitari, ad eventi e manifestazioni del settore sanitario, alle rubriche mediche.

Agata Di Giorgio

Resp. Ufficio Stampa Asp Siracusa

Direttore responsabile della Rivista aziendale