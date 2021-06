VINCIULLO: FINALMENTE FINANZIATA LA PALAZZOLO-GIARRATANA

Rep: Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti ha finalmente emanato, in data 7 giugno 2021, il Decreto con il quale viene finanziato il progetto esecutivo “Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale” per l’importo di 1.886.262,15 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. Finalmente, al di là dell’annuncio da parte dell’Assessore regionale, poi rivelatosi una vera e propria bufala, quando si è scambiata la Palazzolo - Giarratana per la Pedagaggi - Carlentini, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla ex Provincia regionale di Siracusa i lavori, finalmente, sono stati consegnati e adesso attendiamo il loro inizio. È chiaro che, ha proseguito Vinciullo, le risorse provengono dalla scorsa Legislatura, come tutte le altre impegnate nella nostra provincia, anzi siamo in attesa che ci vengano restituite quelle che, come per il viadotto si viale Scala Greca, sono state ritirate dalla Regione e non restituite, nonostante gli impegni solenni che sono stati assunti. Capisco che questo Governo regionale, impegnato perfino a inaugurare i lavori di qualche muro a secco, non trova il tempo per restituire ciò che è stato tolto alla provincia di Siracusa, ma si ricordino che questo mandato sta per finire e ognuno dovrà rendere conto di ciò che ha fatto e di ciò che ha tolto al nostro territorio. E’ finito il tempo di inaugurare i sottofondi dei sottopassi, occorre dare risposte, ha concluso Vinciullo, che siano adeguate alla provincia che più di ogni altra contribuisce alle entrate fiscali dello Stato.