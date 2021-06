IL SINDACO CARTA: NON SARO’ CANDIDATO ALLE REGIONALI

Sindaco di Melilli Peppe Carta, parliamo di politica, anche per distrarci un po’ dalla soffocante pandemia. Il piddino Sbona è diventato improvvisamente un tuo sostenitore o cosa è successo in realtà?

Ci siamo ritrovati dopo tanti anni di inutili incomprensioni, abbiamo pensato al bene di Melilli, Salvo è un grande amico.

I rumors in vista delle Regionali ti danno come possibile candidato di Forza Italia nonostante la presenza di politici importanti come Edy Bandiera, Pippo Gennuso, la stessa Ternullo..

Non ci sono le condizioni perché io possa essere della partita, non sarò candidato.

