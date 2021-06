SEGNALAZIONE DA PORDENONE PER LA SPAZZATURA DIETRO IL MERCATO ALL’INGROSSO

Caro sindaco del cga, caro assessore del cga al ramo, cara Tekra, gestore della raccolta dei rifiuti a Siracusa, le foto che pubblichiamo ci sono state inviate con un email da una comitiva di escursionisti di Pordenone. Questo gruppetto di innamorati di Siracusa – oggi andavano a Vendicari, ma quasi ogni anno vengono nella nostra città – si meravigliavano come sulla strada di collegamento con la zona sud potesse esistere tanta spazzatura sul retro del mercato all’ingrosso. Spazzatura sistemata come se si trattasse di una cornice per uno spazio già sporco del suo. Hanno inviato queste foto a I Fatti perché altrove non vengono pubblicate. Per noi un riconoscimento che apprezziamo non poco. Giriamo le foto al sindaco, all’assessore e alla Tekra giusto per difendere la dignità della città. Se poi ci sarà una pulizia una tantum e basta non ci meraviglieremo più di tanto, sappiamo con chi abbiamo a che fare.