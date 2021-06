SALVATORE RUSSO: ECCO COME TEKRA NON RISPETTA LE REGOLE

Salve in allegato 3 foto che dimostrano tante cose ma noi vogliamo segnalarne solo tre. 1) oggi, martedì i contenitori dell’indifferenziata sono stracolmi. ma ciò anche se fosse sabato o domenica non cambia nulla, non si differenzia come si dovrebbe.2) i carellati sono su suolo pubblico per cui sarebbe bello conoscere chi e il perchè ha dato le autorizzazioni, se ci sono. 3) il decoro urbano in questa città non esiste, ovvero, non gliene frega nulla a nessuno.

Queste 3 foto sono della zona viale Zecchino e sono di oggi 29 giugno 2021, ma le abbiamo fatte anche negli ultimi 2-3 mesi, girandole a chi di dovere, ma nulla è cambiato. Potremmo farle anche in molte altre zone della città ma essendo viale Zecchino come dire, uno dei salotti buoni della città, preferiamo mandare solo queste 3 ma ovviamente il problema non riguarda solo viale Zecchino.

Cosa fare? Sono certo che le forze dell’ordine abbiano già avvisato i condomini e li abbiano richiamati. Tuttavia se vogliamo arrivare a cifre importanti di raccolta differenziata, oltre che diventare una città decorosa, bisogna trovare soluzioni migliori. L’aver sostituito i carellati verdi dell’indifferenziata con questi carellati su strada non è certo una scelta ottimale e le soluzioni dovete trovarle voi, passando da sanzioni a chi non rispetta le regole, salvo eventuali autorizzazioni, ma vorremmo vederle.

Salvatore Russo, 3471097484Comitato Attivisti SiracusaniGestori della pagina indipendente Raccolta Differenziata Siracusa