VINCIULLO: UN’ALTRA BALLA SULLA SIRACUSA-GELA

Rep: Il 28 giugno è ormai passato, ma l’autostrada Siracusa-Gela, nei lotti di Ispica e Modica, non è stata aperta al pubblico, nonostante gli annunci e i proclami ampiamente strombazzati sugli organi di stampa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Un ulteriore rinvio? Certamente!!! Bisogna ancora completare i lavori e avere tutti i certificati dei collaudi necessari non ancora pronti, altrimenti, ha proseguito Vinciullo, non si può né inaugurare, né aprire al pubblico. I lotti, finanziati nella scorsa Legislatura, su mio emendamento, non si realizzano con la bacchetta magica e con gli annunci, ma con i fatti certi e concreti. In attesa del prossimo annunzio, ha concluso Vinciullo, non possiamo non augurare buon lavoro.