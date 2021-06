ROBERTO CAFISO: SULLA PANDEMIA FICARRA E’ STATO UN OTTIMO TRAINER H24

Roberto Cafiso, qual è il tuo giudizio sulla gestione della pandemia a Siracusa fino a questo momento?

La gestione della pandemia è stata una delle più efficaci in Sicilia. Questo malgrado i pretesti che miravano a colpire il vertice dell’ASP per motivi diversi dall’efficienza con cui, dopo i primi momenti di defaillance analoghi in tutto il mondo, l’Asp si è mossa motivando i professionisti ed i direttori di U.O. coinvolti direttamente o indirettamente. Ficarra è stato un ottimo trainer, tra l’altro lavorando sul tema praticamente h.24. Chissà quanti altri direttori generali sono stati sulla chat dedicata tutto il giorno sino a notte assieme ai professionisti per tanti mesi. Una squadra ti segue se scendi in campo e ti alleni coi tuoi giocatori. Il manager lo ha fatto. Il resto è uncinetto!

Ho letto una vecchia esponente del Pd molto critica con l’Asp e un’altra esponente del Pd che ha invece avuto parole di elogio per la gestione Ficarra all’Asp

Il Pd non ha mai legato con questa gestione ASP e ce ne siamo accorti tutti. Ma, ripeto, le raqioni credo che risiedano nell’abitudine dei partiti ad entrare nel merito di faccende non di loro pertinenza. Questa direzione fa la direzione, ascolta ma poi decide. Ed alcune decisioni credo non abbiano trovato il favore del Pd ma non solo. Ho visto che alcuni esponenti che applaudivano l’ASP ora l’attaccano. Hanno saputo di cose fatte male ? In verità Ficarra esorta a rivolgersi all’A.G. come fa lui quando, a suo avviso, si superano i limiti della decenza. Poi dentro ogni partito ci sono molte anime e molte coscienze e ho letto pure io il pensiero di Donatella Lo Giudice. Si chiama pluralismo di idee e a me piace.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE