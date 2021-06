16 MILIONI PER IL VERDE, MA PIZZUTA E MAZZARONA AFFOGANO NELLE ERBACCE

Cari sindaco e assessori del cga, magari non vi piacerà, ma a Siracusa ci sono anche la Pizzuta e la Mazzarona. Ne dovete prendere atto visto che si tratta di due zone popolate da svariate migliaia di siracusani che pagano le tasse e hanno il diritto di essere trattati come gli altri residenti della città. Ad esempio via Monti è a Siracusa l’unica strada principale di un quartiere (la Pizzuta appunto) che non ha l’illuminazione serale e notturna. Ma oggi ci occupiamo di erbacce, anzi dell’invasione di erbacce a Pizzuta e Mazzarona. Allora, il Comune spende per il verde pubblico 16 milioni. Non solo, riesce a fare anche spese accessorie di diserbo pur avendo una quantità di ditte che istituzionalmente dovrebbero provvedere. Così piovono comunicati: per la pista pedonale e per il bosco delle figlie di Troia abbiamo speso 70mila, per quest’altro abbiamo speso 15mila euro etc

E i 16 milioni dell’appalto settennale a quattro/cinque ditte a cosa servono?

E Pizzuta e Mazzarona debbono restare affogate nelle erbacce, col verde meno curato della città? Le foto che pubblichiamo dicono molto di più delle parole. Dicono di uno sceriffo e di un pugno di vice sceriffi che sono convinti di essere nel Far West, loro comandano e tutti zitti. Sono figli di poteri forti, di un cga che ha deciso di mettere un capoluogo di provincia nelle mani di un uomo solo al comando. Così oggi l’assessore al ramo sembra Attila, taglia alberi dovunque e taglia alberi di 10 lustri per piantarne altri. Insomma, spendiamo quello che vogliamo perché noi comandiamo. In piazza Euripide questi arroganti/ignoranti hanno cancellato qualsiasi traccia del primo santuario della Madonnina. Pizzuta e Mazzarona per loro non esistono, anzi sono un intralcio.