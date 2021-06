MELILLI CON LE SUE BELLEZZE ENTRA NEL CIRCUITO PROVINCIALE DEL TURISMO

Rep: Per la prima volta Melilli, la Terrazza degli

Iblei, diventa protagonista del circuito del turismo del Libero

Consorzio provinciale di Siracusa. Un viaggio dedicato ai turisti, ai

residenti del luogo ed a tutti gli appassionati di storia e cultura che

avrà come protagonista il caratteristico borgo ibleo della città di

Melilli, in grado di coniugare natura, storia, arte, cultura ad

un’offerta enogastronomica di assoluto valore. Un percorso inedito che

comprende la Chiesa della Madonna delle Grazie, la Macchina dell’acqua,

il Parco iblei “San Sebastiano”, il Santuario ed il loggiato

monumentale, il Sentiero delle centro scale e la maestosa Pirrea di

Sant’Antonio.

“Essere protagonisti riconosciuti del circuito turistico della provincia

di Siracusa è un riconoscimento molto importante per tutta Melilli.” Lo

dichiara il sindaco Giuseppe Carta. “Attraverso una visione ben definita

e un lavoro quotidiano, siamo riusciti a riportare Melilli al centro del

circuito turistico, culturale e naturalistico del Sud est della

Sicilia”. “Ci ha animato la voglia di mostrare le bellezze uniche del

nostro territorio e la volontà di far crescere e innovare il turismo”.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore alla cultura e al

turismo, dott. Rosario Cutrona e la dirigente Marina Ferraro per il

fondamentale lavoro svolto sin qui”. “Melilli è pronta – ha concluso il

sindaco Carta – a presentarsi al mondo come città accogliente,

innovativa e carica di storia e bellezza”.