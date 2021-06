LE GIORNATE FAI / IL SENTIERO DELLE CENTO SCALE A MELILLI

Rep: “Ritrovare la bellezza”…è con questo invito che Melilli apre le porte alle Giornate Fai di Primavera

2021 che avranno luogo il 5 e 6 giugno 2021. Questa grande manifestazione, che dal 1993

rappresenta il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura

del nostro Paese, ritorna a prendere vita dopo un periodo in cui le consuete attività di promozione e

fruizione dei luoghi della cultura sono state mortificate dagli effetti della pandemia da Covid-19.

La “primavera” del Fai rinnova l’entusiasmo nella scoperta di quei luoghi contraddistinti da unicità,

straordinarietà, nel segno di una missione che si rinnova e trae forza dal contributo di volontari,

visitatori, turisti, grazie ai quali questa “bellezza” diviene interiorizzata, costruita, trasmessa, ma

soprattutto difesa!

Il weekend delle Giornate Fai di Primavera a Melilli condurrà i visitatori alla scoperta di due luoghi

strettamente interconnessi tra loro: il Sentiero delle Cento Scale, Luogo del Cuore del Fai 2020,

noto per la funzione di crocevia di persone, tradizioni, attività artigianali, speranza e fede e la

maestosa Pirrera di Sant’Antonio, cava artificiale per l’estrazione della pregiata pietra bianca

calcarea, nota e ricercata in tutto il Mediterraneo.

Due luoghi unici, dotati di un fascino che costantemente si rinnova e non arretra all’incedere del

tempo.

Fieri di questo importante traguardo il Sindaco del Comune di Melilli Giuseppe Carta e l’Assessore

alla Cultura e al Turismo, Rosario Cutrona, che ha sottolineato come questo weekend rappresenti il

risultato di un lavoro condotto con grande caparbietà, impegno e, soprattutto, condivisione! A

partecipare attivamente all’organizzazione delle Giornate: il Comitato Promotore per la Tutela e

Valorizzazione del Territorio, la Società Cooperativa Timpa Viva e i Volontari del Fai.

Nel segno di una bellezza ritrovata, Melilli vi aspetta per condividere quello che rappresenta sì un

traguardo ma anche una nuova consapevolezza sulla quale orientare le scelte future!