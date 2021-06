COLTIVAVA UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA RUBANDO ENERGIA ELETTRICA

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un incensurato 42enne lentinese per coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. L’uomo da circa cinque mesi aveva affittato una villetta nella rinomata zona balneare megarese “Costa Saracena”, non però per trascorrervi l’estate bensì per allestirvi una vera e propria serra indoor attrezzata di tutto punto. I militari, giunti sul posto, hanno infatti sorpreso l’uomo mentre si stava occupando della propria piantagione e lo hanno tratto in arresto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, distribuiti in quattro camere, circa 130 vasi contenenti ciascuno una pianta di marijuana in fase di maturazione, che nelle settimane a venire, crescendo, avrebbero prodotto diversi chili di sostanza stupefacente; ed ancora, un sacco in plastica con all’interno una notevole quantità di foglie già essiccate, bidoni di fertilizzanti liquidi ed in polvere e sofisticati impianti di ventilazione, illuminazione, irrigazione, areazione e umidificazione. Come se non bastasse, visto che le apparecchiature installate consumavano moltissima corrente, erano state abusivamente allacciate alla rete elettrica pubblica, così da evitare di pagare bollette “salate”. I Carabinieri al termine delle attività hanno rimosso e sequestrato tutto il materiale, compresa la sostanza stupefacente di cui alcuni campioni saranno inviati al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne l’esatta percentuale di tossicità.